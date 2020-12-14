中国足协今天（14日）公布限薪新政，规定中国足球超级联赛（中超）一线队国内球员年薪不超过税前500万元人民币（102万新元），平均年薪不超过税前300万元，外援年薪不超过税前300万欧元（486新元）。中超俱乐部年度支出不得超过6亿人民币，其中包括青训费用和女足费用。 ​​​​

据澎湃新闻报道，中国足协规定，球员只能和俱乐部签订税前合同，球员薪酬不包括比赛奖金。为了防止“阴阳合同”等违规现象，如果球员与俱乐部之外的第三方签订合同，必须向中国足协申报。

同时，如果俱乐部与球员直系亲属签订经济合同，也必须向中国足协申报。球员收取合同外价值超过一万元人民币的现金或者物品，也必须向足协申报。

对于年轻球员，中国足协出台了专门规定：21岁以下球员年薪不得超过税前30万人民币，但如果累计出场900分钟以上，薪酬可以不受限制。而对于外援，外援薪酬不得超过税前300万欧元，俱乐部一旦降级，外籍球员合同收入仍然有效。但如果续签合同，需按照中甲规定执行。

俱乐部外籍球员单赛季总薪酬不得超过1000万欧元。如果俱乐部降级，则外籍球员薪酬总额仅在降至中甲联赛的第一年可以超出中甲联赛的相应标准。

针对此前球员与俱乐部签订的原有合同，中国足协规定，双方可以签订补充协议，根据补充协议，在2023年12月31日之前发放差额部分。签订补充协议的球员，新合同薪酬不得低于300万人民币，外援薪酬不得低于税前200万欧元。

中国足协针对球员奖金也作出了规定：中超、足协杯赢球奖金分别限定为赢球300万人民币，平球100万人民币。亚冠联赛赢球奖金不超过600万人民币，平球奖金不超过200万人民币。各俱乐部可以设定不超过1000万人民币的机动奖金，由俱乐部自行决定使用方式。

而针对入籍球员的薪酬问题，中国足协规定，俱乐部可以自行选择本俱乐部的入籍球员是按照国内球员还是外籍球员的限薪标准执行。

