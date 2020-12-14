中国第五个综合性国家科学中心将花落谁家？川鄂陕已明确提出创建

中国综合性国家科学中心是国家科技领域竞争的重要平台，也是国家创新体系建设的基础平台。目前，中国国内已有北京怀柔、上海张江、安徽合肥、广东深圳四个综合性国家科学中心，分别位于华北、华东以及华南地区。

未来是否会有更多综合性国家科学中心落地？澎湃新闻注意到，在各省份近日公布的“十四五”规划建议中，至少已有四川、湖北、陕西明确提出了创建目标。

11月27日，中国共产党陕西省第十三届委员会第八次全体会议通过了《中共陕西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。12月14日出版的《陕西日报》刊发了建议全文。

其中，陕西省委全会提出了“着力推动西安综合性国家科学中心建设”。

12月2日，中国共产党湖北省第十一届委员会第八次全体会议通过了《中共湖北省委关于制定全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。12月10日出版的《湖北日报》刊发了建议全文。

其中，湖北省委全会提出了“争创武汉东湖综合性国家科学中心”。

此外，《湖北日报》12月10日还刊发了一篇题为《创建综合性国家科学中心的湖北之问》的文章。

文章指出，“11月，《中国基础研究竞争力报告2020》出炉。在2019年中国省域基础研究竞争力排行榜上，湖北居全国第六，位列第三方阵。前十省市中，第一梯队的北京，第二梯队的江苏、广东和上海，已多年不可撼动。2018年，领跑第三梯队的湖北，被浙江反超，从第五滑至第六。2019年，第四梯队的湖南迎头赶上，跑步跻身第三方阵。前有标兵，后有追兵；追兵在跑，标兵在飞。在当前‘创新第一动力’的赛道上，地域间的创新竞争，激烈程度可见一斑。”

12月4日，中国共产党四川省第十一届委员会第八次全体会议通过了《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。12月10日出版的《四川日报》刊发了建议全文。

其中，四川省委全会提出了“推进综合性国家科学中心建设”、“高标准规划建设西部（成都）科学城”。

而在此之前，《成都日报》理论周刊6月10日曾在刊发的关于“中国西部（成都）科学城”的文章中指出，“从全国大棋局来看，将具有全国影响力的科技创新中心落子西部的成渝地区，是国家从战略宏观层面上优化科学技术研究区域布局的重要一步。”

上述提出创建综合性国家科学中心的省份中，四川位于西南，湖北位于华中，陕西位于西北，均为目前综合性国家科学中心的“空白”地区。

除此以外，地处东北的沈阳市也在该市的“十四五”中，提出了创建综合性国家科学中心的目标。

12月3日，中国共产党沈阳市第十三届委员会第十三次全体会议召开。全会审议通过了《中共沈阳市委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

据《沈阳日报》12月4日报道，全会提出了沈阳“十四五”时期经济社会发展主要目标：围绕推动沈阳新时代全面振兴全方位振兴取得新突破、努力建设国家中心城市的总目标，建设好沈阳现代化都市圈，在打造数字辽宁智造强省、“一网通办”“一网统管”、解决“老字号”问题上为全省作出示范，建设国家现代综合枢纽、国家先进制造中心、综合性国家科学中心、区域性金融中心、区域性文化创意中心。