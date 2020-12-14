新加坡卫生科学局研究疫苗临床试验资料之后，已批准美国辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech联合生产的冠病疫苗在疫情期间使用，政府订购的首批疫苗预计将在本月底运达。 总理李显龙今天下午发表全国演讲时指出，新加坡将是全球最早得到冠病疫苗的国家之一。在新加坡长期居留的每一个人都将能免费接种，当局不会强制，而是以自愿方式进行，但政府鼓励每一名新加坡人接种。李显龙说：“越多人接种就意味着病毒越难以传播，作为一个社会，我们会更安全。” 感染风险最大的医护人员、前线工作者以及年长弱势人士将优先获得疫苗，接下来才逐步推广到全国，并在明年底之前为每一名想要获得冠病免疫的国人进行接种。而李显龙与内阁部长都会接种疫苗。李显龙说：“这是为了向你们，尤其是像我这样的年长者，表达我们对疫苗安全性的信心。” 为了尽早取得疫苗，新加坡政府已拨出10亿元，部分资金用来向好几个疫苗制造商订购疫苗，并早早地向最有可能成功的厂家支付定金。这些厂家包括莫德纳（Moderna）、辉瑞（Pfizer-BioNTech）以及北京科兴（SinoVac）。李总理说：“如果一切按计划进行，我国到了2021年第三季，将有足够疫苗为每一个在新加坡的人进行接种。” 他指出，政府自从冠病疫情暴发以来就一直在幕后默默耕耘，确保我国能够取得疫苗。“能及早取得疫苗是整个公务员团队一起努力的成果……我要赞扬他们出色的工作，他们是帮助国家度过危机的幕后英雄。” 李总理也说：“我们也支持本地研究机构开发疫苗的努力，因为这为本地科学家和研究人员提供机会进行科技尖端的工作，同时这也是一种保险，以防全球供应链遭到干扰。” 此外，新加坡也与制药公司做出安排，促成在本地进行临床试验以及药物的开发，其中几家成功被吸引到本地建立疫苗生产能力。 李总理强调，新加坡就是通过这些努力建立多元化选择，“确保新加坡在排队取得疫苗的时候占有先机，而不是排在队伍的最后面”。