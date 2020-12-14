港股收市跌116点 小米破顶升6%

港股上周挫330点连跌两星期后，14日再挫逾百点收市。恒生指数收报26389点，跌116点，大市全日成交1433.07亿元（港元，下同，246.29亿新元）。

据香港中通社报道，恒指高开16点后窄幅上落，曾倒跌99点见26406点半日低；下午跌幅略为扩大至逾100点，尾市跌幅略为收窄。恒指收报26389点，跌116点；国企指数收报10443点，跌9点。

蓝筹股个别发展，小米“双十二”销售表现强劲，股价破顶，高见29.5元，收市升6%，报29.2元，升1.65元，是最强势蓝筹。舜宇光学获星展上调投资评级，股价升逾3%，报150.3元。近期弱势的中海油再有反弹，升逾3%，报7.19元。

其它新经济股普遍向下，内地市场监管总局根据《反垄断法》，对阿里巴巴、阅文等公司处以行政处罚，阿里巴巴跌逾2%，报251.6元；阅文跌4%，报55.85元，跌2.4元；另外腾讯跌近3%，报571元。

开拓药业旗下药品在治疗新冠病毒临床试验取得初期成果，股价急升逾36%，报13.3元，升3.56元。半新股有追捧，泡泡玛特升近8%，报74.5元，升5.5元；京东健康升近8%，报131.6元，升9.6元。

香港股票分析师协会副主席郭思治分析说，内地有关《反垄断法》的表态或对科技企业造成负面影响，相关股价近期可能呈现疲软状态，反映出市场忧虑情绪。不过，相信冲击不大，不必过于担心；但短期欠提振消息，故市场较为保守。