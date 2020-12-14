年轻人消费升级 中国潮玩市场升温

中国人消费理念近年来不断升级，“个性化设计”“潮流属性”成为许多年轻人的消费关键词，带动了中国潮玩市场逐渐升温。

据中新社报道，潮玩指巧妙融合了潮流文化及内容的玩具。不同于传统玩具，潮玩一般以独特设计及美感为特点，多数情况下来源于授权的潮流内容，使其超越功能用途更适合展示及收藏。潮玩涵盖产品种类繁多，其中包括盲盒、手办及成人拼装玩具。

依靠让人疯狂“剁手”的盲盒，以IP运营为核心的中国内地潮流玩具公司“泡泡玛特”不仅摆脱了亏损，还持续大赚，并于12月11日成功在香港上市，市值一路飙升，一度突破1100亿港元（189.05亿新元）。

天猫此前发布的《95后玩家剁手力榜单》中，“95后”最烧钱的五大爱好里，手办高居第一名，有约20万的盲盒玩家每年会花费将近2万元（人民币，下同，4072.48新元）来收集手办；还有消费者甚至在盲盒上花费了百万元。

可能一些人会看不懂当下许多年轻人对于盲盒、手办等潮玩的狂热。对此，香颂资本执行董事沈萌分析称，盲盒贴合了年轻消费群体在现实中压力过大、生活沉闷中希望寻求潮流热度的惊喜和新奇，并通过将自己的情绪和感受寄托于潮玩发泄释放的消费需求。

另一潮玩品牌“TOPTOY”创始人兼首席执行官孙元文认为，“泡泡玛特的上市是潮玩行业的重大利好，让资本市场整合更多的资源和资金进入潮玩行业。”潮玩在中国仍然是新生事物，近年大热的盲盒只是潮玩行业的冰山一角，潮玩行业竞争还未真正开始。

“TOPTOY”是在纽约证券交易所上市的中国公司“名创优品”旗下新品牌。今年12月10日，“TOPTOY”潮玩自动售货机在广州率先落地。其首家旗舰店还将于12月18日在广州正佳广场正式开业。据悉，“TOPTOY”计划于2021年1月内在深圳、重庆、西安等城市陆续开店。

相比泡泡玛特主打单一品类盲盒，“TOPTOY”要用更包容的生态，建立潮玩全产业链一体化平台，打造亚洲潮流文化集合地品牌。

孙元文说，背靠名创优品丰富的零售运营经验和成熟的供应链优势，以及涵盖HelloKitty、漫威、迪士尼等17家全球知名IP的合作体系，目前“TOPTOY”已完成了100多家供应商的初步搭建，并与国内200多个有影响力的工作室和设计师建立关系。

入局潮玩市场的企业越来越多。据天眼查专业版数据显示，截至2020年11月30日，今年中国内地新增260余家潮玩相关企业。目前，内地至少有800家潮玩相关企业。

同时，优酷、腾讯、哔哩哔哩等互联网企业，纷纷推出潮玩产品以及富有潮玩元素的节目。红杉资本、创业工场等10多家基金公司也正在加速布局潮玩市场。

咨询机构“弗若斯特沙利文”相关报告显示，2019年中国潮玩零售市场规模约207亿元，预计2024年市场规模将增至763亿元。