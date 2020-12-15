中国7月以来已有逾30城收紧楼市政策

今年下半年以来，中国地方楼市调控政策不断。政策的持续加码使得多地新房价格涨幅放缓，从12月楼市来看，调控继续从严。

据澎湃新闻报道，国家统计局14日发布2020年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。从新房价格变化来看，11月价格涨幅明显收窄。70个大中城市中，新房价格上涨的城市数量下降到36个，是3月份以来最低值，而下跌城市数量增加到28个，也达到4月份以来最大值。从涨幅来看，各线城市的环比涨幅收敛到0.1%-0.2%的低位。

中原地产研究中心数据显示，7月开始已经累计有杭州、东莞、宁波、内蒙古、郑州、深圳、南京、长春、海口等30余个城市纷纷出台调控政策为楼市降温。

另据贝壳研究院统计数据，常州、沈阳、杭州、东莞、无锡、深圳、南京、宁波、大连、成都、马鞍山、十堰、唐山、银川、西安、徐州、绍兴、丽水、衢州、台州、海盐县、黄石共22城发布了有关规范房地产市场发展的限售、限购政策，并提高贷款和房产转卖门槛，防范市场过热，进一步深入打击投资需求。

中原地产首席分析师张大伟称，房地产调控最宽松的2020年上半年已经过去，调控收紧在所难免。从全国市场看，7-11月活跃城市较多，特别是深圳、东莞、宁波、南京、成都、杭州等城市明显复苏。而最值得关注的武汉市场也有明显企稳表现，环比上涨明显。从房价预期看，大部分城市的看房人数量相比之前有明显上升，房价上行趋势出现。

张大伟称，随着市场的升温，维持市场稳定的政策取向从7月开始明显转向，后续几个月出现了多城市收紧政策，抑制市场过热成为调控政策的新特征，累计已经超过32个城市出台了各种力度的收紧政策。整体趋势看，预计12月房价继续上涨的趋势依然持续，但越来越多的调控政策有望平稳市场，年末房价会继续放缓。



