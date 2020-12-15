中国冠病患者出院后三个月禁入儿童福利机构

中国民政部官网昨天发布儿童福利机构疫情防控指南，规定冠病治愈者出院未超过三个月的，禁止进入儿童福利机构。

根据《新京报》报道，新发布的防控指南中，明确了八种人员禁止进入儿童福利机构。除确诊或疑似病例密切接触人员、无症状感染者或与无症状感染者密切接触的，以及14天内来自疫情中高风险地区或境外人员等情况外，指南特别提出，冠病治愈者出院未超过三个月的，同样在禁止进入机构情况内。

指南还规定，即便经过消毒和健康码等核验，外来人员原则上不被允许进入儿童生活区域（含儿童教室、康复室、治疗室、居室等）。确因工作需要必须进入儿童生活区域的人员（消防、卫生健康、民政等部门业务检查人员、设施设备维修人员等），应做好消毒措施，在相关人员陪同下方可进入。全程不得直接接触儿童。

此外，在机构内居住的工作人员，尽量减少不必要的外出，需外出的应办理书面请销假手续。工作人员离开本地市的，应当向机构报备相关情况。工作人员非必要不到中高风险地区，从中高风险地区返回的，需经冠病病毒核酸、血清抗体检测，并隔离观察14天无异常后方可返岗。

指南同时还提出，新入院弃婴弃儿至少要经历两个14天。首先，需协调所属辖区公安部门及时送至当地定点医院进行冠病病毒核酸、血清抗体和传染病检测等工作，并在指定地点进行14天集中隔离无异常后，方可办理入院。

同时，弃婴弃儿入院后，要再次收入隔离观察室（区），医学观察至少14天，并按业务流程经综合评估后，再进入儿童生活区域安置。

此外，指南要求外出正常就医的儿童，需工作人员陪同，并全程做好防护。看发热门诊或者在医院住院儿童及陪同工作人员，回机构前还应当进行冠病病毒核酸、血清抗体检测并在机构内隔离观察室（区）观察至少14天无异常后，方可转入生活区。

此次指南针对物资储备也做出要求。要求定期清点防疫物资库存，检查物资储备情况，确定物资储备清单，按疫情高峰期使用量，储备不少于30天用量的防疫、消杀物资。确保洗手液、口罩、一次性手套等物资的正常供应。

同时，儿童用餐采取分餐送餐制，儿童用餐由食堂统一配送至各区域。工作人员按科室、工作区域、分时段有序到食堂取餐，取餐时均佩戴口罩，保持一米以上距离。

此次通知，单独就“所在设区的市级行政区域出现本土确诊病例”的情况发布儿童福利机构的防控指南。

指南要求，所在设区的市级行政区域出现高风险地区的，机构应当启动一级响应机制。暂停来访咨询接待业务、志愿服务和社会实践等活动。外来人员不得进入机构。暂停机构内各类集体活动，儿童、工作人员在院内不聚集。

机构内实行分区管理模式，设置清洁区、更衣区、隔离区，设立两通道，制定实施规范严谨的分区管理流程、操作规程，实施分区管控，责任到人。严格做好隔离区的出入防护工作。有条件的机构要设置医疗隔离观察区（室），防疫物资按不低于二级防护配置。

所在设区的市级行政区域出现高风险地区的，应当严格执行工作人员只出不进制度，在岗工作人员全员在机构内封闭居住。组织对机构内所有人员进行冠病病毒核酸、血清抗体检测，对工作人员及其近亲属排查行动轨迹。新招录的工作人员应当进行冠病病毒核酸检测、血清抗体检测、肺部CT、血液分析等检测均无异常，并隔离观察14天无异常后，再进入儿童区域。