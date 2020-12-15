智利议员拟立法限制中国国企收购潮

一些智利国会议员正提议对战略产业的外国投资实行更严格的规定，此前一家中国国有企业通过收购将控制这个南美国家逾一半的电力配送资产。

据彭博社报道，智利众议院来自反对党和执政联盟的议员提出了一项法案，将允许国会阻止外国国有企业收购战略资产。该法案的辩论将于本周开始。

中国国家电网公司11月份宣布将斥资30亿美元（40.01亿新元）从Naturgy Energy Group SA收购智利公用事业企业CGE的控股权。如果该交易获得监管部门的批准，国家电网将控制智利57%的电力输配资产，此举未必违反现有法律。国家电网目前通过在2019年11月从Sempra Energy收购的Chilquinta而拥有该国输配电市场11%的份额。

此次收购是中国公司最近在拉丁美洲加大投资和收购力度的一部分，这增强了北京在整个拉美地区的影响力。但是，并非所有投资都来自国有公司。近年来，中国民营企业还入股了智利锂巨头SQM和鲑鱼养殖者Australis Seafoods。国有的中国南方电网在智利输电公司Transelec持有股份。

支持该法案的众议员梅拉多（Miguel Mellado）受访时说：“中国政府正在悄悄建设一条丝绸之路，这可能会在未来扼杀我们。”

中国商务部没有立即回复寻求评论的传真。上周商务部新闻发言人高峰表示，中智两国经济互补性强，经贸合作面临更大机遇和更广阔的发展前景。

智利总统皮涅拉政府没有透露是否会支持或反对上述电力资产的交易以及限制收购的法案。执政联盟成员梅拉多说，国会议员们正向政府施加压力，要求建立一个常设和独立的委员会来评估未来战略领域涉及外国投资者的交易。

不过，限制中国的投资可能会使智利面临北京报复的风险。中国是智利的主要贸易伙伴，约占这个南美国家铜出货量的一半。中国的强劲经济复苏正在帮助缓解智利因大流行病而遭遇的经济打击。

智利并不是唯一一个加强外国投资审查的国家。近年来，澳大利亚、美国、日本和欧盟等为了保护国家安全，已经强化了各自的相关法律。