中国进口日本网红零食关税报低达80%

卡乐比“薯条三兄弟”、“白色恋人”巧克力饼干、Ryoce生巧克力等日本著名伴手礼卷入走私案。上海海关缉私部门近期将五起涉嫌低报价格走私进口食品案集中移送检察机关审查起诉。据查，这些日本进口食品以极低价格向海关申报，低报幅度高达80%。而且，这些产品此前或已流入沪上某生鲜电商的线上、线下零售渠道。

根据上观新闻报道，上海缉私部门今年5月立案侦查了一起走私进口食品案，并据悉此线索顺藤摸瓜，会同南京、杭州海关缉私部门组织开展“长江 12 号”打私联合专项行动，抓获犯罪嫌疑人12名。

涉案人员为逃避关税和增值税，在进口申报时不惜做低价格，从而获得更多利润空间，同时借此不断扩大市场份额，实现垄断地位。然而，针对下游实际销售商的不同性质，不法分子给予不同批发价，如针对高端超市供货时批发价格就较高，此举间接抬高了终端价格，侵害了消费者权益。

其中“白色恋人”巧克力饼干等日本进口食品，进口关税约10%，另需缴纳增值税。根据中国进出口相关规定，海关对进出口货物、物品的完税价格是以实际成交价为基础进行审定的。一些走私分子利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的，构成走私。之所以会有低报走私出现，在于部分进口代理通关公司为抢占客户，通过低报价格、少缴税款，帮助客户即进口方降低了进口成本。

这就造成了“劣币驱逐良币”的结果，一些原本希望合法进口的中国货主，若按实际成交价格申报，就会引起海关对现有申报价格的质疑，这就迫使货主要么同流合污、被动走私，要么放弃市场，使行业陷入不公平竞争的恶性循环。

据悉，日本网红伴手礼低报走私今年5月案发以来，缉私部门深挖扩案，目前合计案值已超过一亿元（人民币，约2000万新元）。法院正对案件陆续依法作出判决。