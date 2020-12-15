中国教授就窃取美技术案认罪后将返华

被控为华为窃取美国技术的中国教授毛波昨天因其向美国联邦调查局(FBI)撒谎被判有罪，之后他计划返回中国。

根据路透社报道，毛波对自己的罪行进行了认罪答辩，没有表示悔意。美国布鲁克林地方法院法官陈开美（Pamela Chen）判处其有期徒刑，扣减羁押期后获释。他在12月4日认罪，支持这一判决的检察官放弃了更为严重的电汇欺诈共谋指控。

毛波在2019年8月被捕时，还在德州大学担任客座教授。他计划明天返回中国。

检察官表示，毛波与加利福尼亚州一家技术公司达成了协议，该公司后来被证明是硅谷的CNEX Labs，表面上获得其电路板用于学术研究，但是最终与华为共享专利信息。

上述法官称，尽管毛波只对说谎认罪，但他的犯罪行为“要更广、更严重”，而且在中国“他甚至可能被认为是爱国者”。

法官还指出，毛波没有表达悔意。“坦白说，我对此感到失望，”她表示。

不过该法官表示，毛波的角色是次要的，他似乎只是间接受益，包括可能的职业发展等。

在厦门大学任教、已是两个孩子父亲的毛波通过翻译表示，他的家人承受了“很大的压力”，并期待尽快回家。

毛波被捕正值美国司法部打击涉嫌对美国大学施加影响的中国人员，包括间谍活动和窃取知识产权。

