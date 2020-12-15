陕西重庆部署未来反腐提到落马高官

中国多地陆续发布地方层面的“十四五”规划建议，其中陕西和重庆在部署未来反腐工作时，点名落马高官孙政才、薄熙来、王立军和赵正永。

据《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”昨天（14日）报道，10月在中共十九届五中全会通过的“十四五”规划和2035年远景目标建议就反腐工作作出部署，强调持续纠治形式主义、官僚主义，切实为基层减负，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

中国多地随后陆续发布的建议中也都对未来的反腐工作做了部署，其中陕西提到，“坚决反对特权行为和特权现象”“完善审批监管、执法司法、工程建设、资源开发等方面制度机制”。

陕西也提到前省委书记赵正永：“严肃查处矿产开发、土地利用、工程项目、国有企业等重点领域腐败问题和发生在群众身边的腐败问题，巩固拓展赵正永严重违纪违法案以案促改成果，坚决肃清其流毒和恶劣影响。”

赵正永被发现在工程承揽、企业经营、职务晋升、工作调动等方面大肆敛财，数额高达7亿元（人民币，下同，1亿4200万新元），今年7月被判死缓，且终身监禁、不得减刑、假释。

重庆本月3日公布该市的“十四五”规划和2035年远景目标建议，在回顾“十三五”时期相关工作时，提到坚决肃清孙政才“恶劣影响”和薄熙来、王立军“流毒”。

在部署未来反腐工作方面，重庆承诺将“全面彻底干净肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒”。

曾任重庆市委书记的孙政才2017年7月被查。他被指“讲排场、搞特权”“选人用人唯亲唯利，泄露组织秘密”“官僚主义严重，庸懒无为”“腐化堕落，搞权色交易”等，2018年5月被判无期徒刑。

王立军曾任重庆市副市长，2012年因徇私枉法、滥用职权，叛逃并受贿305万，共获刑15年。薄熙来也曾任重庆市委书记，2013年9月被判无期徒刑。