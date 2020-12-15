美审查科字节跳动等科企的数据行为

美国最高隐私监管机构要求字节跳动、亚马逊、面簿和谷歌旗下YouTube等一些最大的科技公司提交信息，说明它们如何收集和使用用户信息。

据彭博社报道，美国联邦贸易委员会周一（14日）公告，正在广泛要求企业提交信息，称它们对消费者数据的使用不透明。

此举加剧了美国政府对科技行业商业行为的审查。美国联邦贸易委员会上周起诉面簿，指其违反反垄断法。而美国司法部也对谷歌提起诉讼。美国联邦贸易委员会还在审查科技巨头过去对初创公司的收购。

联邦贸易委员会三位委员凯利（Rebecca Kelly Slaughter）、乔普拉（Rohit Chopra）和威尔逊（Christine Wilson）在一份公告中写道：“对于社交媒体和视频流媒体服务如何获取和出售用户数据和关注信息，决策者和公众一无所知”，“对于那些了解我们如此多信息的公司，我们对它们却知之甚少，这令人十分担忧。”

三位委员说，这项审查将“揭开社交媒体和视频流服务公司的神秘面纱。

该机构还要求这些公司说明它们打广告和提高用户参与度的做法，以及它们的做法如何影响儿童和青少年。

收到联邦贸易委员会命令的公司还包括游戏聊天软件Discord、社交平台Reddit、Snap，推特和面簿旗下的WhatsApp。这些公司从收到命令之日起有45天的时间回应相关要求。