澳洲对中国煤炭进口禁令报道“深感不安”

澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）表示，他对中国正式禁止进口澳大利亚煤炭的报道“深感不安”。这是两国争端日趋恶化的最新迹象。

根据彭博社报道，中国的港口上月接到不要卸载澳大利亚煤炭的口头通知，目前已有超过50艘运载澳大利亚煤炭的船舶被困在海上。该禁令似乎已经正式生效，据中国官媒《环球时报》报道，国家发改委周六批准电厂无限制进口煤炭，但澳大利亚煤炭除外。

伯明翰说，如果属实，“属于歧视性贸易做法”。他今天接受澳大利亚广播公司电台采访时说：“与中国进行贸易的风险状况在今年期间显著增加。”

澳大利亚煤炭生产商在悉尼的股市交易大幅下跌。截至当地时间上午10点45分，澳洲第五大煤矿开采公司Whitehaven Coal跌8.9%，兖煤澳洲（Yancoal Australia）跌12.5%，New Hope Corp跌11.8%。

中国和澳大利亚之间的外交争端不断恶化，两国关系的螺旋式下降看不到减速迹象。

自从堪培拉2018年以国家安全为由禁止华为参与其5G网络以来，两国关系一直紧张。今年早些时候，随着莫里森政府呼吁对冠病病毒起源进行国际调查，中澳关系雪上加霜。

北京指责堪培拉是美国的傀儡、干涉中国内部事务。中国对澳大利亚大麦和葡萄酒加征关税，并要求贸易商停止采购澳大利亚商品，包括铜、糖、木材和龙虾等。

中国也对澳大利亚大麦和葡萄酒征收高额关税，并要求国内贸易商停止购买铜、糖、木材和龙虾等大宗商品。

两国关系一度颇为密切，中国国家主席习近平2014年曾访问澳大利亚，一年后两国签署了全面自由贸易协定。

伯明翰说，澳大利亚政府担心中国的行动似乎与贸易协定的“文字或精神”不一致。他说，澳大利亚将在世贸组织就大麦关税提出诉讼，并正在考虑澳大利亚煤炭的出路。