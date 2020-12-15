林郑斥疫苗谣言：采购由专家指导

香港行政长官林郑月娥表示，政府在采购疫苗方面有突破性进展，希望为社会带来安心，三款疫苗都有卫生署科学委员会专家认可，也会在完成数据检视后才采购和紧急使用。但不幸小部分别有用心的人，恶意造谣、发表污名化及政治化的言论，引述不具名人士的负面说话。她呼吁社会要小心确认消息来源，不要轻易相信坊间言论，强调政府的采购工作是以科学为基础，也得到专家指导。

根据港府14日发布的新闻公告，林郑月娥11日宣布港府已与科兴公司达成冠病疫苗采购协议后，有社交媒体传言，称港府借此对大陆或个别公司进行利益输送。港府14日发声明严正表示，有关传言纯属造谣，造谣者居心叵测，罔顾公众利益。

根据香港电台15日报道，林郑月娥指出，政府提供有关采购疫苗的资料是百分百准确，此次采购的策略是希望尽量找到两个平台，有至少两间制造厂，提供足够全港市民接种两倍的疫苗货源。相关决定由卫生署辖下科学委员会讨论得出，政府的三个采购平台也参考了专家意见。

林郑还说，预先采购冠病病毒疫苗跟一般疫苗采购不同，因为一般疫苗已发展成熟，政府只需要按价格公开采购。但今次的疫苗仍在研发当中，而且要紧急使用，全球正在抢购，因此政府要预先做。当完成第三期临床试验，取得紧急使用审批后便在社会应用。

林郑月娥出席行政会议前说，香港疫情仍然非常严峻，源头不明个案仍居高不下，虽然未出现几何式的上升，但年轻重症患者增加，不能掉以轻心。

林郑呼吁市民在即将到来的冬至及圣诞新年，尽量留家抗疫，政府会继续多管齐下，包括增加检测中心、派出流动采样队，以及以更进取的法律方法要求个别群组接受检测。她还说，增加限聚令的定额罚款至5000元（港元，861新元）后，执法部门已发出数十张罚款通知书。