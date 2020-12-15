中国要求破除高校哲学研究“唯论文”导向

中国教育部指出，要深刻认识“唯论文”现象的系统性危害，健全高校哲学社会科学学术规范和评价体系。

据中国教育部官网发布的通告，教育部印发文件《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》，指出要深刻认识“唯论文”现象的系统性危害，从加强中共政治建设的高度予以纠正。

文件明确提出10个“不得”的要求，包括不得简单以刊物、头衔、荣誉、资历等判断论文质量，防止“以刊评文”“以刊代评”“以人评文”。不得过分依赖国际数据和期刊，防止国际期刊论文至上。不得为追求国际发表而刻意矮化丑化中国、损害国家主权安全发展利益，不得将论文收录数作为导师岗位选聘、人才计划申报评审的唯一指标等。

文件强调，要加强科研诚信、坚持对学术不端的“零容忍”、落实高校在学术评价中的主体地位和自主权、正确看待SSCI、CSSCI等相关引文索引的作用与功能。

教育部要求，各地各高校要针对10个“不得”组织“唯论文”问题专项整治，重点自查是否存在评价指标单一、高额奖励论文、抄袭代写论文等问题。

文件还要求，要加强党的全面领导，坚持马克思主义在意识形态指导地位，学习贯彻中共总书记习近平关于教育和关于哲学社会科学的论述，其中还提到，“要引导高校哲学社会科学工作者把论文写在祖国大地上”，成为党执政的坚定支持者。