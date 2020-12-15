中国在拉美影响力超越美国

虽然特朗普治下的美国政府曾明确警告拉丁美洲国家，不要和中国做生意，但当地政府官员与贸易数据显示，过去四年来中国在大多数拉丁美洲的影响力已超过美国。这为即将在明年1月上任的拜登团队带来挑战。

拜登此前已明确表示，上任后要重新恢复美国在拉美地区的影响力。他今年3月曾告诉美国政治杂志《美洲期刊》（Americas Quarterly）“特朗普对拉美及加勒比海国家的不作为以及忽略将在我上任的第一天终止。”

据路透社报道，自2018年以来，中国已超越美国，成为剔除墨西哥的拉丁美洲地区最大的贸易伙伴，从安第斯山脉地区进口铜矿、从阿根廷进口粮食、从巴西进口肉类等。

此外，北京也加大对该地区的投资与低息贷款，大手笔参与各种能源项目、海港、铁路、高速公路等基建项目。

路透社统计，中国现在是巴西、智利、秘鲁、乌拉圭等拉美国家的最大贸易伙伴。中国在2019年与不包括墨西哥的拉丁美洲国家的贸易额达到2230亿美元（约2970亿新元），而美国与同区域的贸易额仅为1980亿美元（约2645亿新元）。

曾担任奥巴马顾问的费勒斯坦恩（Mark Feierstein）指责特朗普退出TPP的决定留下了一个真空，让中国趁机进入拉美，填补空白。他直言：“特朗普的作为让中国看起来像一个更好的伙伴。但这一切都将改变。”

同样曾在奥巴马政府中工作过的学者戈丹（Benjamin Gedan）认为，拜登将意识到拉美国家对于中国市场的依赖，并会“更加慷慨及积极的提供支持”。

在冠病疫情中，数十亿的中国资金也为经济大受打击的拉美国家提供一线生机。因此当地官员认为，中国在拉美地区的地位将难被取代。

中国现在是阿根廷大豆的最大进口过。一名当地官员毫不讳言，认为“中国比美国对阿根廷更感兴趣。特朗普并没有关注阿根廷，希望拜登会有所改变。”

路透社报道称，中国与阿根廷正在商讨阿根廷总统费尔南德斯（Alberto Fernandez）访华，以及阿根廷加入中国主导的“一带一路”倡议的可能性。

不过美国近期也在加大对拉美国家的支持。一名匿名现任美国政府官员告诉路透社，“这是在全球范围内发生的大国竞争，我们有自己的策略，我们正在反击。”

上个月底刚与美国国务次卿克拉奇访问巴西、智利、厄瓜多尔及巴拿马等拉美国家的助理国务卿方农（Francis Fannon）警告，冠病疫情正将拉美国家推向中国。

他说：“冠病疫情影响了国家的经济决策。我们鼓励这些国家继续改革的道路。美国从前和未来都将是这些国家的首选伙伴。”