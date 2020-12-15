蔡英文：“国舰国造”正全方位发展

台湾总统蔡英文今天表示，国防自主是台湾非常重视的政策，“国舰国造”正在全力且全方位发展，并称未来可能成为西方民主国家相关装备和零组件的供应来源，带动国防产业升级。

根据联合新闻网报道，蔡英文在主持高效能舰艇后续舰首舰命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典礼并致辞时指出，过去四年内，国防自主政策已经有相当的成效，特别是在这一年里，“国舰国造”有了令人振奋的成绩。

蔡英文说，不论是从潜舰制造的开始、海巡的4000吨级嘉义舰下水、上周的巡防舰艇交船，还是今天海军的快速布雷艇交船，以及高效能舰艇后续舰下水命名，都一再地呈现出，“国舰国造”正在全力且全方位发展，“今天的交船及下水仪式，是展现我们全方位捍卫海疆的决心。”

蔡英文将高效能舰艇后续舰首舰命名为“塔江”军舰，随后进行掷瓶仪式，并在风雨中登上快速布雷艇视导。

蔡英文说，因应敌情的威胁、国防科技的进步，以及战场环境等因素，台湾在建构防卫武力的时候，要有不对称作战的概念及作为，发展高机动性、且具有精准打击的武器装备，用以吓阻敌人来犯。今天的两艘舰艇，都是具有高速的机动性，其中，沱江鑑深获国际认同，原型舰经过性能精进后，具有更强大的打击火力。快速布雷艇，则可在最短时间内，完成海域、港口等作战地点布置水雷的任务，由中科院所研发的自动布雷系统，更是世界级最先进的高效能装备。

蔡英文说，“我相信，这两等级舰艇的加入，将可配合战场环境运用，让战术规画更加的灵活，达成吓阻、迟滞登岛的作战目的。对于战力的提升，有非常重要的意义。今天，我们也要展现台湾国防研发能量。”

蔡英文还说，目前“国舰国造”政策，从大型军舰到小型舰艇，每一艘不仅性能优异，能很快建造完成。内部装备和零组件，国造的比例也日益提升。“我们在未来，也可能成为西方民主国家相关装备和零组件的供应来源，带动国防产业升级。”

蔡英文还解释说，如同刚才所提到布雷艇上的自动布雷系统，就是全球首创的技术。这证明了，“不论是大船或小船，我们都可以做到，我们有决心也有能力，能够完成国舰国造”的任务，让世界看到我们的国防研发能量。另外，推动国舰国造，不仅展现我们守护国土主权的决心，更是提升国防工业及造船产业的技术和动能，培养属于我们自己的在地人才。”

