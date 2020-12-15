土耳其将从中国紧急采购冠病疫苗

土耳其外长查武什奥卢14日同中国国务委员兼外长王毅通电话时表示，土方认为中方的新冠疫苗安全有效，已宣布将从中国紧急采购，愿就此同中方加强合作。

据中国外交部网15日消息，12月14日，中国国务委员兼外长王毅应约同土耳其外长查武什奥卢通电话。

查武什奥卢祝贺中国成功控制疫情，高度赞赏中方在疫苗研发方面取得的成就。查表示，土方认为中方的疫苗安全有效，已宣布将从中国紧急采购，愿就此同中方加强合作。土方希望以明年土中建交50周年为契机，进一步与中方深化合作，提高双边关系水平。

王毅表示，今年以来，中土携手抗击疫情，在医疗物资提供、抗疫经验分享、新冠疫苗三期临床试验等方面开展了富有成效的合作。目前第二波疫情正在全球蔓延，中方愿坚定地同土耳其人民站在一起，直到土方最终彻底战胜疫情。土方决定采购中国疫苗体现了对中方的信任。中方愿依法依规向土方提供必要协助。双方要隆重纪念两国建交50周年，深化政治互信和各领域合作，推动中土关系迈上新台阶。

王毅说，政治互信是两国战略合作关系的根基，两国元首多次就此交换意见，强调在涉及核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。中土在打击恐怖主义、维护国家安全稳定方面有共同关切。双方要反对将反恐问题政治化、工具化和在反恐问题上搞“双重标准”。“东伊运”是联合国安理会认定的国际恐怖组织，打击“东伊运”是各国的国际义务。中方愿与土方更深入开展反恐合作。

查武什奥卢表示，在反恐问题上，土耳其也是受害者。土方反对一切形式的恐怖主义，也反对将反恐问题政治化，将严格遵守认定有关国际恐怖组织的联合国安理会决议。土方不会允许任何人破坏中国的主权和领土完整。