无严重罪行者或春节前后从大陆返港

协助12名被拘捕香港人的前立法会议员朱凯迪说，有官派律师告诉被捕者家属，没有严重罪行的人士预计最快农历新年前后获释，从中国大陆返港。

据香港《星岛日报》报道，朱凯迪昨天（14日）在电台节目提到，有家属称，部分官派律师在最近两周逐一联络他们，讲述亲人的案情。

朱凯迪说，他无法确定官派律师所传递的讯息，是这12名港人自身意愿，或是受威逼下撰写，但对家属而言，“有讯息好过无讯息”。

朱凯迪引述家属的说法称，部分官派律师的身份十分神秘，有人连姓也不愿说出，家属无法确认他们的身份。律师也说，部分港人所涉的案件并非十分严重，“估计六至七个月有期徒刑”，即最快农历新年前后有可能获释，但涉及组织偷渡者的后果则较为严重。

12名港人8月打算偷渡前往台湾时被广东海警截获。广东海警局当月在粤港东南方向的中国管辖海域内，查获一艘涉嫌非法越境的快艇，并抓获10余名涉嫌非法越境人员。香港当局随后公布，他们从大陆方面接获有关12名香港居民被采取刑事强制措施的通报。中国深圳公安已将这12名香港人移送盐田区检察院审查起诉。

这12人包括涉嫌违反《香港国安法》的李宇轩，被控其他罪行的有张俊富、张铭裕、李子贤、郭子麟、郑子豪、廖子文、黄伟然、邓棨然、严文谦和黄临福，以及正被香港警方通缉的乔映瑜。