香港蝉联全球外派雇员生活费用最高城市

人力资源管理顾问机构ECA International发表最新的“生活费用研究”结果，香港蝉联全球外派雇员生活费用最高的城市，东京及纽约分别排行全球第二及第三。

据《信报》报道，ECA International亚洲区域总监关礼廉表示，香港的各项消费价格都偏向昂贵，特别是住房成本持续高涨。尽管受到疫情和社会政治形势持续不稳的影响，去年香港的住房价格略有回跌，但香港仍然排名榜首。

尽管人民币汇率疲弱，且大部分中国城市的通货膨胀率较低或出现负数，但中国内地一线城市上海、广州、深圳和北京仍全部位列全球最贵的20个城市之中，其中上海排名第11位。

关礼廉表示，正如其他地方一样，中国生活费用下降的主要原因是全球油价下跌，因而不少中国内地城市的汽油价格在去年录得近15%的大幅度下滑。随着疫情逐步扩大，全球不少城市均采取例如封城在内的严厉管控措施，以控制病毒蔓延，此举则使人们减少出行，汽油价格与油价亦因应显著下挫。

随着新冠肺炎疫情打击当地经济，泰国和越南城市的排名都较去年下降超过10位。在疫情打击下，旅客减少到访当地，对货币的需求下跌，租务市场也受到冲击，导致租金下调，虽然去年两国共有三个城市位居全球生活费用最高的100位城市中，但今年就仅有曼谷仍然上榜，其排名也较去年下跌16位至第39位。