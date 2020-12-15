经济学人调研料中国经济增长约3.7%

中国社会科学院工业经济研究所15日发布2020年四季度“中国经济学人热点调研”称，经济学人预判今年四季度经济增速有望继续回升，同比增长5.4%，预判全年经济增速为3.7%，经济已经走出疫情影响。

据中新社报道，调研显示，判断2020年四季度中国增速在6.0%及以上的经济学人占比40.4%，在5.0%至5.9%的经济学人占比为43.1%，低于5.0%的经济学人仅占16.5%，其中几乎没有经济学人认为会出现负增长。中国东部、中部和西部地区的经济学人对2020年四季度经济增速的预判均值分别为5.4%、5.5%、5.4%，全国综合预测值为5.4%左右。

参与调查者包括高校老师、高校学生、企业、政府机关及下属研究机构、金融机构等。

从全年经济预判来看，调研显示，经济学人预判2020年全年经济增速为3.7%。判断2020年全年经济增速在2.0%至5.0%区间的经济学人占比62.4%，在5.0%及以上的经济学人占比27.5%，在0%及以下的仅占比1.8%。中国东部、中部和西部地区的经济学人对2020年全年经济增速的预判均值分别为3.6%、3.8%和3.8%，全国综合预测值为3.7%左右。

从外贸、物价、就业等几项经济指标来看，这份调研显示，本期经济学人外贸景气指数为92，比上季度调查上升33个点，为2018年二季度以来的新高。经济学人预判外贸形势总体持续改善。

中国经济学人就业指数为41，比上季度调查小幅上升2个点，基本恢复到了2018年底、2019年初水平。经济学人预判就业形势稳中向好。

中国经济学人物价指数为127，比上季度调查下降31个点，为近几年来新低。经济学人预判通胀压力或趋缓和。