巴西指中国在紧急使用冠病疫苗上不透明

巴西卫生监管机构昨天（14日）指责中国卫生部门在准许紧急使用冠病疫苗方面并不透明。

据路透社报道，巴西卫生监管局（Anvisa）在网站上说，巴西是评估中国公司科兴生物疫苗的“国际领导者”，并称：“中国自今年6月起准许紧急使用这款疫苗。中国准许紧急使用的标准并不透明，也无法获知中国政府单位做出相关决定时所依据的准则信息。”

中国在7月正式启动冠病疫苗的紧急使用，科兴生物随后开展紧急接种计划。

科兴生物代表拒绝就巴西卫生监管局的说法置评，但引述中国卫健委科技发展中心主任郑忠伟的说法称，中国冠病疫苗的紧急使用按照中国法规和世界卫生组织规则，并经过严格论证审评才进行。

据中国政府网的文字实录，郑忠伟10月20日在新闻发布会上说，准许紧急使用的疫苗在第一和第二期试验“取得非常好的安全性指标和免疫原性指标”。

科兴生物疫苗目前在巴西人口最多的州属圣保罗展开第三期实验。州长多里亚（Joao Doria）说，圣保罗有望在1月开始为当地民众接种疫苗。不过，圣保罗需要获得巴西卫生监管局的批准，才能开始使用科兴疫苗。

路透社的报道称，一向批评中国的巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）一再质疑科兴生物疫苗的可靠性，声称疫苗来源是这款疫苗不值得信任的原因。

报道也提到，巴西卫生监管局的政治立场长期以来大致保持中立，但博索纳罗近几个月来任命他的盟友在巴西卫生监管局任职，引起卫生专业人员担心，卫生监管局的任何决定可能是受到政治因素的影响。