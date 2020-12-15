云南县官强奸四岁幼女提前近三年出狱

中国云南昭通大关县一名办公室主任郭玉驰在2013年时因强奸幼女入狱，虽被法院以强奸罪判处八年刑期，但却连续三次减刑，提前于2018年12月24日出狱。

据《成都商报》报道，时值韩国电影《素媛》犯人原型赵斗淳出狱，不少内地网民认为郭玉驰堪称“中国版素媛”。

案发在2013年8月24日，时任大关县机构编制委员会办公室主任的郭玉驰在回家途中，见到四岁幼女王某某在路边玩耍，便将其抱走欲实施强奸。因王某某哭闹，郭玉驰一度将其放回原处。不久后，郭玉驰再次将王某某抱起并带回家中实施奸淫。

当时的医疗证明显示，王某某事后外阴无裂伤，小阴唇处有充血、发红，无明显裂伤，肛门无裂伤，处女膜无明显裂伤及裂痕。

法院一审时认定郭玉驰强奸罪成立，考虑到其主动供述犯罪事实，判其有期徒刑无年。在发回重审时，法院认定是定罪准确但量刑不当，改为判处有期徒刑八年，刑期执行至2021年8月24日。

中国裁判文书网显示，郭玉驰服刑时，因认罪悔罪，认真遵守法律法规即监规等，曾先后三次经昭通监狱提出减刑申请，累计减刑两年八个月。

但是记者了解到，根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》，并无对强奸幼女的罪犯或判处10年以内的强奸犯有专门的减刑、假释规定。其中有一则写道：“对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的罪犯，不得假释”。

云南省政协委员陈维镖律师告诉记者，目前中国并没有明确规定强奸犯不能减刑，“只要符合规定都能减刑”。而出狱后的犯罪人除在户籍属地进行备案外，还需在观察期进行严格的监测。

陈维镖说，现阶段针对强奸犯的相关措施还不完善。作为云南省政协常委，他正准备以提案的形式，建议设立一个门槛，对这类犯人进行观察和评估。