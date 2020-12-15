中国驳美国人权批评：无端攻击毫无底线

针对美国常驻联合国代表克拉夫特抨击中国人权问题，中国常驻联合国代表团发言人对此表示坚决反对和完全拒绝，回击称这是少数美国政客撒谎欺骗本性的真实写照，并称这种毫无理智、毫无底线的疯狂行径掩盖不了美国自身存在的严重问题。

根据央视新闻报道，发言人形容克拉夫特的言论是再次传播政治病毒。发言人说，中国政府高度重视促进和保护人权，始终坚持以人民为中心，取得了举世瞩目的人权发展成就。在中国土地上，没有战乱恐惧、没有颠沛流离，14多亿人民过着安宁、自由、幸福的生活，强调这是最大的人权工程，最好的人权实践。

发言人说，中国始终秉持平等互信、包容互鉴、合作共赢精神，推动建立公正合理的国际人权体系，为全球人权事业作出重要贡献。中国五次当选人权理事会成员，充分彰显了国际社会积极肯定中国人权事业成就，认可中国为国际人权交流与合作所作贡献。

发言人批评克拉夫特的言论是少数美国政客撒谎欺骗本性的真实写照，并说这种毫无理智、毫无底线的疯狂行径掩盖不了美国自身存在的严重问题。

发言人指出，美国自身人权状况罄竹难书，根本没有资格对别国人权进行无端指责，根本没有权利借人权干涉别国内政，应该对自身人权状况感到羞耻的恰恰是美国。

发言人说，美国违背科学建议，排挤医学专家，导致这个医疗技术最先进的国家沦为疫情最严重的国家。美国在种族歧视、枪支泛滥、侵犯移民儿童权利等问题上劣迹斑斑，美国人民发出“我无法呼吸”的痛苦呐喊。美国到处发动战争，大搞单边制裁，造成大量无辜人员伤亡、数千万民众缺食少药。

最后，发言人奉劝美国摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止传播政治病毒，停止借人权问题干涉别国内政，停止给世界制造更多麻烦。

根据中央社报道，美国驻联合国大使克拉夫特昨天表示，台湾是真实的良善力量，与中国大陆侵犯人权的暴行形成鲜明对比。她说，中国是10月获选的人权理事会成员之一，如果想找严重侵犯人权的例子，看中国大陆就对了。她呼吁美国带头，与理念相近的国家一同推动联合国人权理事会改革。