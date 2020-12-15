蓝委预计蔡英文元旦谈话将对大陆释善意

美国选举人团14日投票，拜登确认将入主白宫。对此，国民党立委陈以信认为，拜登上任后，两岸不会再走激烈对抗态势，他预计蔡英文在明年的元旦谈话可能会对大陆释出善意。

据中时电子报报道，陈以信今天在网络政论节目《云端最前线》上表示，美国总统选举大势底定，也也开始进行交接，他认为翻盘的可能性几乎不可能存在。因此，现在外界也开始关注拜登上台后两岸局势也将一变。

对于台湾有学者认为拜登对华将采“软围堵”外交策略，陈以信认为，拜登虽强调多边合作，认为大陆虽是竞争者，但在某些领域上仍要合作，那如果还要合作，就不会是围堵，因此他认为这种说法并不准确。

陈以信认为，拜登一再强调多边主义的重要性，目的不是要围堵特定的国家，而是希望在多边合作下找回美国在世界的主导性。拜登团队也明白指出，美国在多边主义下将不采冷战策略，因为中国大陆和苏联不一样，不能用冷战方式来看待中美关系；且美国和中国大陆经济很多地方有相互联结，不可能完全脱钩来区分新的生产供应链。

陈以信直言，过去台湾在很大程度上被特朗普当做棋子，当做刺激北京的存在。这种情况在拜登上台后会大幅降低，他预期拜登对大陆和对台湾事务会适当脱钩，所以未来美国与中国大陆关系会走向和缓，美台关系将走向低调。

陈以信强调，这也将影响未来两岸关系，因为一个和缓的美中关系，无法支撑一个激烈的两岸关系，现在美国也希望两岸能开始对话，这在以前的特朗普政府是看不到的。他认为，蔡英文在明年的元旦谈话应该会有善意的表态。