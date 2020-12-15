央视播巷战演练片 台媒体人忧武统反武统对决开启

中国大陆央视10日在军事节目《军事纪实》详细记录一场“城市巷战”作战演习。台湾资深媒体人唐湘龙认为，虽然大陆官方仍不放弃和平统一，但武统声浪越来越大，恐怕2021年将成为两岸武统和反武统对决元年。

据《中时电子报》报道，央视播放的影片讲述解放军陆军第72集团进行城市作战演练，在演习中，解放军首度公开96 A坦克巷战的画面，尽管没有具体指名攻击哪个城市，媒体认为，此举就是剑指台湾。

节目开宗明义地介绍，城市攻防战是现代战争重要形式之一，在城市中，大型装备机动不变，作战空间受限、进攻难、火力支援难、清剿难，易受难攻。因此城市攻防战也被称为“最难打的仗”。

腾讯网直言，巷战的确很难打，但也不是硬骨头，如果“台湾当局为了防范解放军可能采取的作战方式，说要以武拒统打巷战，唯一的下场就是在阵地上等待解放军的炮火”。

据报导，96A坦克被称为“巷战终结者”，安装125毫米滑膛炮、楔形炮塔。值得一提的是，这个楔形炮塔不单靠均质钢板防护，上面还有复合装甲。

在此次巷战演习中，解放军分成红蓝两军。红军为进攻方，共70人装甲车六辆，有着兵力优势和装甲优势。蓝军为防守方，有兵力230人和30辆装甲车，从军力到装甲车数量，红军数倍于蓝军，红军似乎志在必得，最终把蓝军指挥员们团团包围。

台湾资深媒体人唐湘龙在政论节目《少康战情室》上说，虽然大陆官方还没放弃和平统一的调子，还是想用九二共识框架来诉求两岸交流，但他从实务方面来观察，会发觉大陆释放的军事斗争讯息越来越多，而且针对性越来越明显，动作也越来越大。

除此之外，唐湘龙也注意到，大陆解放军机上周末，已颇为接近恒春，这恐是要对先前美军侦察机靠近福建外海的一个反击。而且很可能成为一种模式，就是只要美国有近距离骚扰大陆行为，大陆一定会有相对应动作回应。

大陆“对台湾的压迫性动作，越来越频繁”，唐湘龙观察，大陆军机在12月几乎天天来，只有一天没有飞来。大陆采用这种方式远比大陆军演的画面来得更惊悚，但是大家看不到；而《央视》这次释放解放军巷战演习，就是在回应台湾所称的“反登陆”。

唐湘龙坦言，他很担心2021年会成为大陆武统声音，和台湾及美国反武统声音对决的一年，2021年将成为武统跟反武统的对决元年，且两岸之间现在没有政治交流，不知台湾政府到时要如何应对。