学者：北京不会借述职安排打击林郑管治威信

香港特首林郑月娥原定12月上京述职，近日突传押后，原因众说纷纭。全国港澳研究会副会长刘兆佳指出，特首表现如何，国家领导人心中有数，不会借述职安排令外界离间中央与特首关系。

根据香港01新闻报道，林郑今早出席行政会议前未正面回应押后述职是否与疫情严峻有关，仅称述职安排由中央决定，再通知特首，目前未有消息公布。

相对香港爆发第四波疫情，一海之隔的澳门已连月零确诊，如果因为疫情而押后访京，于澳门而言似乎站不住脚。刘兆佳估计，林郑与澳门特首贺一诚上京述职会有一致安排，若只是贺一诚上京，反而更容易引起揣测。

林郑月娥过去三次上京述职，均安排于每年12月中旬，但今年至今未公布。曾任中央政策组首席顾问的刘兆佳指，特首述职几年前已开始规范化，包括座位安排等，以彰显中央与特区的问责关系，但未有订明必须何时述职。他认为在严峻疫情、领导人日程等因素下，即使押后至1月述职也很寻常。

刘兆佳还说，有人认为押后述职是因为香港疫情爆发，甚至是中央不满林郑抗疫表现，但他强调中央不会借述职安排，令外界离间中央与特首关系，打击特首管治威信，“中央从来都支持在任行政长官”，直言特区政府表现如何，领导人早已心中有数。

全国人大常委谭耀宗则表示，不想猜度特首押后述职的原因，认为过往惯例虽是在每年12月访京述职，但没有明文规定，估计中央领导在年底可能较忙碌，特首在港也有不少事宜须处理。谭耀宗相信，港澳特首的述职时间将一同押后，但他不掌握会押后至何时公布。

澳门新闻局回应媒体质询时表示，有关行政长官述职安排，如有消息会对外公布。