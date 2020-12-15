香港民研：林郑民望止升回跌

香港民调机构香港民意研究所公布的特首及司长最新民望数字显示，香港特首林郑月娥的最新评分为30.6分，较上月跌2.9分，结束近两个月的升势；其中45%受访市民给予0分，民望净值为负50个百分点。

至于五项核心社会指标，以0至10分评价，市民给予的评分继续是全部低于5分，由高至低分别是“自由”“安定”“繁荣”“法治”和“民主”，得分为4.68、4.17、4.11、4.01和3. 85分。相比一个月前，“繁荣”指标跌幅显著，并创1997年有纪录以来新低。

据网媒“香港01”报道，香港民研是于本月初由真实访问员以随机抽样电话访问方式，成功访问了1009名香港居民。

调查显示，林郑月娥的最新评分为30.6分，有45%市民给予0分，其支持率为20%，反对率为69%，民望净值为负50个百分点，两项民望数字均与半个月前分别不大。

政务司司长张建宗的支持度评分为29.2分，民望净值为负34个百分点。财政司司长陈茂波的支持度评分下跌4.1分至35.4，民望净值下跌11个百分点至负20，两项跌幅皆超过抽样误差。至于律政司司长郑若骅，其支持度评分为23.3分，民望净值为负49个百分点，评分和民望净值与一个月前分别不大，但就创2019年6月以来新高。