学者：中国全面禁止澳煤进口可能性不大

中国受访学者分析说，随着中国入冬开始供暖，对煤炭的需求相应增加，全面禁止澳大利亚煤炭进口的可能性不大。

中国国家发改委上周六（12日）据说以稳定煤炭价格为由，允许中国发电厂进口澳洲以外的煤炭，引发北京将禁止进口澳洲煤炭的担忧。

有官方背景的《环球时报》英文版前天（13日）作出上述报道，不过报道页面今天（15日）已无法浏览。

澳大利亚总理莫里森今天向北京喊话，呼吁不要禁止澳洲煤炭进口，强调如果中国不愿进口高品质澳洲煤炭，这对环境与中澳两国贸易关系来说是“双输局面”。

莫里森也要求中国对报道做出澄清，并说如果消息属实，此举将违反国际贸易规则。

华中科技大学教授陈波受访时说，与此前中国以违反检疫要求及查出害虫为由，分别禁止进口澳洲牛肉与原木相比，官方或较难找到类似理由来禁止煤炭进口。

此外，随着北半球进入冬季，中国北方开始集中供暖，对煤炭的需求也相应增加。因此，陈波也认为中国不太可能在要满足需求、控制煤价的前提下，全面禁止进口澳洲煤炭。

澳洲外交与贸易部数据显示，该国对中国大陆出口额排名前三的商品分别是铁矿、天然气与煤炭。但中国并非澳洲煤炭的最大进口国。

莫里森今天透露，澳洲今年出口了总值130亿澳元（130亿新元）的动力煤，其中40亿澳元的动力煤输往中国。

《澳大利亚人报》11月27日曾报道，有80多艘载有价值超过11亿澳元煤炭的澳籍船只滞留在中国沿海，等待被批准入关卸货。