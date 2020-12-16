香港第四轮抗疫基金料将高达60亿港元

香港爆发第四波疫情，多个行业受影响。行政长官林郑月娥昨天（15日）出席行政会议前表示，将在圣诞节前向立法会财委会申请注资新一轮防疫抗疫基金，帮助受社交距离措施影响深远的行业，例如是食肆及其他需关闭的处所，要非常简单和便捷施援手。

《星岛日报》引述消息，指“防疫抗疫基金4.0”将聚焦帮助直接受社交距离措施影响及重创的行业，包括13类被勒令关闭的处所，以及食肆、酒吧等，措施预计总额为约50亿至60亿元（港元，下同，约8.6亿至10.3亿新元），较上一轮稍为提高。财委会将于下周一加开特别财委会，审议第四轮基金拨款，料即日通过。

消息人士透露，受惠行业及个人服务提供者可获资助的金额，将较第三轮的多，加幅各有不同，主要考虑到现时为传统消费旺季，本来它们可多做生意但却要关门，其次是它们一直很守规矩、很配合政府的要求，并非有群组爆发出现，只是受最新社交距离措施限制影响，所以要尽快提供帮助。

该人士指出，第三轮针对受重创行业的资助金额，约为第二轮的打五折，今次第四轮将增加，但幅度不至于恢复到第二轮的金额。而过去两轮的拨款，涉及其他范畴资助，包括保就业计划、采购疫苗等，此次则“去芜存菁”。而受惠行业及个人服务提供者需提出申请，但程序简化，钱更快到手。

香港财委会主席陈健波接受查询时指，将安排于下周一早上九时至下午一时，举行特别财委会，审议新一轮抗疫基金拨款。他称，因应立法会议员数目减少了约三分一，预计可于当日会议通过拨款，期望受惠人数可以愈多愈好。

民建联建议，政府可以支援受疫情影响最大的行业，包括13类被勒令关闭的处所。立法会议员郑泳舜指，政府的资助除了给雇主，亦应设一定比例的资助额到雇员身上，初步构想为按照企业聘请人数，规定将特定比例的资助额用于雇员身上。批发及零售界立法会议员邵家辉表示，建议政府必须将资助金额，聚焦资助受疫情影响行业，至于部分未有波及的行业，则毋须资助。