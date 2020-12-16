中国财政部原副部长：巨型数字平台有可能“大而不能拆”

中国财政部原副部长朱光耀昨天（15日）在2020第四届中国互联网金融论坛上谈及对巨型数字平台的反垄断监管时表示，就像银行可能“大而不能倒”一样，巨型数字平台也可能有“大而不能拆”的特征，如何进行合理监管，对全世界均提出挑战。

据澎湃新闻报道，朱光耀表示，无论美国还是欧洲对数字平台反垄断问题都非常重视，欧盟近期已经形成关于数字平台反垄断的政策建议，包含在必要时对平台进行拆分。

他指出，反垄断问题是数字经济需要研究的若干政策性问题之一，其他还包括数据安全问题、数字税收问题和数字货币问题等。

朱光耀称，今年在新冠疫情的强烈冲击下，数字经济在全球发挥了特殊作用，远程教育、居家办公、远程医疗、送货到家等服务都凸显了数字经济的必要性。

朱光耀说，数字经济会不会像农业经济、工业经济一样成为一种新的经济形态？这一点尚需密切观测。如同农业经济的要素是土地、工业经济的要素是资本，数字经济的要素则是数据。

关于数据安全问题，朱光耀认为，制定数据保护的普遍规则是极为紧迫的。目前，全球只有欧盟制定了一般数据保护条例，美国仅在加州存在。数据隐私的保护以及经济数据的自由流动非常重要，制定全球主要国家能够接受、遵守的规则，需要世界各国共同努力。他说：“多边主义的原则一定要坚持，合作磋商的精神一定要得以体现。”

针对大型科技公司的数字税收问题，朱光耀表示，无论国际层面还是国内层面，已经“是时候对数字税收进行总体研究了”。

朱光耀表示，此前提及的数字税收主要是国际范畴，但受单边主义、保护主义的干扰，由OCED推进的国际税收规则制定过程不断被推迟，造成一些国家认为受到不公平待遇。比如，法国对美国高科技公司在法国的营业收入增收数字税，美国用关税进行反制。

朱光耀指出，单一国内的数字税收问题目前在任何一个国家都还没有提上议事日程。“今天，是时候对数字税收进行总体研究了，不仅是国际的数字税收问题，还有国家内部，特别是对拥有大型科技平台、拥有大型数据平台、拥有巨大消费者流量的针对性研究需要提上日程。”他说。

针对数字货币问题，朱光耀表示，数字货币的问题有特殊规律，同互联网的发展、区块链的发展密切结合在一起。研究相关问题，一定要坚持多边主义原则。