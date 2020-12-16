港府或于今早安排全体副局长等官员宣誓拥护《基本法》

香港政府据传今早将安排全体全体副局长、政治助理今早（16日）一同宣誓，拥护《基本法》、效忠特区及对特区政府负责。

据香港01报道，香港政府此前已表示会要求所有现职公务员需要签署声明拥护《基本法》、效忠特区及对特区政府负责，公务员事务局局长聂德权更表明，现职公务员若不签署，会考虑用《公务人员(管理)命令》要求该人士离开公务员队伍。

宣誓安排也会延伸至政治任命官员，有副局长指宣誓安排合理，既然局长、公务员均须宣誓，无理由属政治任命的副局长不包括在内。

知情人士透露，今早宣誓仪式将在政府总部举行，由特首林郑月娥监誓。据了解，所有政治任命官员将一同宣誓，不会分开进行，预料历时只约10分钟。

有需要宣誓的官员透露，昨天已收到特首办发出的电邮通知。今年6月30日实施的港区国安法要求，香港特区居民在参选或者就任公职时应当依法签署文件确认或者宣誓拥护《基本法》，效忠特区。

林郑月娥及全体司局长在2017年7月1日上任时，曾在中国国家主席习近平面前宣誓，当中司局长的誓词如下：

我谨此宣誓：本人就任中华人民共和国香港特别行政区政府____（职务），定当拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区，尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公，为香港特别行政区服务。