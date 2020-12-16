中国明年起对动产和权利担保全国实行统一登记

中国国务院总理李克强周一（14日）召开国务院常务会议，决定从明年起，对动产和权利担保在全国实行统一登记，以促进金融更好服务实体经济，特别是小微企业。

据中新社报道，登记机构不对登记内容进行实质审查，统一登记，有助于金融机构掌握企业动产和相关权利信息，提升给企业担保融资的意愿。

会议指出，原由市场监管总局承担的设备、原材料、产品等抵押登记和央行承担的应收账款质押登记，以及存款单质押、融资租赁等登记改由央行承担，提供基于互联网的7×24小时全天候服务。

会议明确，此前已作动产和权利担保登记的，不需要重新登记，有关部门要妥善做好存量信息数据移交等衔接工作。对新登记的，由当事人通过动产融资统一登记公示系统自主办理，并对登记内容的真实性、完整性和合法性负责；登记机构不对登记内容进行实质审查。

会议称，近几年在部分省市开展了动产和权利担保统一登记试点，便利企业担保融资。试点中，民营和中小微企业新增担保登记业务占比超过95%，融资金额占比超过80%。

中国国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，尽管近年来中国国金融机构不断提高企业信用贷款比例，但担保融资仍然是企业特别是中小微企业融资的重要方式。在现有体系下，不同的动产和权利担保登记权限散落在多个部门，不但企业办理登记不方便，也不利于金融机构统一掌握相关信息。在全国实施动产和权利担保统一登记，有助于金融机构全面掌握企业动产和相关权利信息，更加“敢贷”“愿贷”，提升担保融资的意愿和效率。