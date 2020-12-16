拜登胜选 台驻美处已转发贺函

美国选举人团昨天（15日）投票，民主党籍拜登获302张选票，跨越当选门槛，确认成为下一任美国总统。台湾外交部发言人欧江安表示，驻美国代表处已转致蔡英文贺函，指台湾会以适当方式表达对拜登的诚挚祝贺。

美国新一届国会明年1月开议，参众两院将在1月6日确认选举人团投票结果，并订1月20日举行新任总统就职典礼。不过现任总统特朗普尚未承认败选，并持续对大选结果提出法律诉讼。

综合《中国时报》《自由时报》报道，欧江安说，蔡英文在11月8日于推特发文，祝贺拜登及其副手贺锦丽当选美国总统与副总统；台湾外交部长吴钊燮也在推特感谢特朗普政府四年来的坚定支持；驻美代表萧美琴11月13日和内定国务卿布林肯通电话且相谈甚欢，双方就很多重要议题进行沟通。

外界关切台湾是否派祝贺团，欧江安说，美国正值交接时期，外交部会持续与美方密切联系，掌握美国总统就职典礼相关安排及疫情发展，研议采取最适当作法，以传达台湾祝贺之意。

国民党立委陈以信表示，若台湾依惯例受邀组国会祝贺团访美，他愿以国民党不分区立委与台美国会议员联谊会副会长身分，随团前往祝贺。

民进党立委何志伟表示，因疫情关系，美国总统就职典礼观礼规模，会较往例为小，届时采用何种形式，尚未收到美方通知，他也希望受邀出席，但若美方有防疫考量，缩小规模或采另类方式观礼，会尊重美方决定。