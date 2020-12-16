嫦娥五号明天回航 将于内蒙古着陆

中国月球探测器“嫦娥五号”月面采样返回任务即将结束，将成为继美国和前苏联之后，第三个取得月球样本的国家。嫦娥五号预料明天（17日）凌晨回到地球，在内蒙古中部草原的四子王旗着陆场着陆。

据央视报道，有别于以往载人飞船返回，“嫦娥五号”今次着陆回收难度要高得多，时值隆冬季节，严寒积雪为搜索带来了额外困难。而且其体积小得多，预定着陆范围是神舟飞船的16倍。

另据着陆场区指挥部成员卞韩城介绍，“嫦娥五号”返回器采用半弹道跳跃式再入返回方式，也就是俗称的“打水漂”返回方式，这种返回方式控制的难度非常大，导致回收区的范围也特别大。

此次搜索回收是四子王旗着陆场时隔四年后再一次执行任务，截至目前，着陆场系统已经开展了三次夜间搜索回收专项训练、一次积雪暗夜极寒条件搜索回收演练，一次大范围着陆偏差和三次全系统综合演练，搜索队伍具备空地协同联合搜救能力。

演练中，搜索队伍以陆、空两路从待命点向返回器预定落点进发。空中分队到达现场迅速，地面分队处置工作有序。卞韩城表示，“搜索回收任务就是最后冲刺的一棒，着陆场系统的各项准备工作已经就绪”。

“嫦娥五号”任务是中国探月工程“绕、落、回”三步走规划的收官之战，同时也是中国目前技术难度最大、系统组成最复杂的航天任务之一。“嫦娥五号”1日着陆月球表面，3日晚携带约两公斤的月球土壤，从月面起飞。周日（13日）其轨道器、返回器组合体完成第二次月地转移入射，自此，踏上“回家之路”。