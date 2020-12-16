港府停发许智峰区议员酬金津贴

前民主党立法会议员许智峰借公务外访名义往丹麦再弃保潜逃往英国伦敦，向传媒表明未必有机会再返香港，但至今尚未辞去中西区区议员职务，被质疑浪费公帑。

据星岛日报报道，香港民政事务局局长徐英伟透露，政府会暂停向许智峰发放其区议员的酬金、津贴和开支。据了解，政府会尽快厘清相关法律责任事宜。

许智峰在本月3日声称结束一连三日公务外访丹麦行程，宣布正式流亡，并退出民主党。许智峰当时强调流亡不是移民，香港永远是他的家，不会申请其他国家的庇护。许原为双料议员，上月跟随泛民“总辞”立法会议席，由于他至今未正式辞去区议员职务，外界关注政府会否主动取消许的区议员资格，因他自弃保潜逃后已未履行区议员职务，但依然领取区议员薪津。

民政事务局局长徐英伟向表示，政府会暂停发放给许智峰作为区议员的酬金、津贴和开支。据了解，考虑到许的议办不排除会作出跟进追究行动，政府会尽快厘清相关法律事宜。

目前香港区议员月薪达3万5070元（港元，下同，约6029新元），每月杂项开支津贴亦有7940元，以及每年享营运开支偿还款额逾55万元、每年医疗津贴逾3万5000元等。

许智峰在港涉九宗控罪，包括涉嫌今年五月及六月，在内委会涉冲突、《国歌法》二读及三读期间涉泼臭水等，被控违反《立法会（权力及特权）条例》及《侵害人身罪条例》。

许于本月一日被发现现身丹麦，原来早在上月他曾向法庭提出要公务外访丹麦获批，议题有关“气候转变”，他的助理称行程完毕他会返港；翌日许的父母、妻子及两名子女被揭乘飞机离港，他当时叫大家毋须揣测。

至本月三日，许终承认正式流亡海外。随后，许称自己及全家人在港的银行户口被冻结涉款数百万元，后来其家人的户口解冻，他的户口亦获部分解冻。安排许到访丹麦的保守党青年委员会前主席Anders Storgaard及后承认曾联同当地政客等，捏造许智峰的“公务行程”，其实是为了欺骗法庭和警方，容许他离开香港。

警方当时亦澄清，怀疑许智峰挪用曾于网上众筹得来的款项，故冻结有关户口约85万元款项，与许弃保潜逃无关。许则公开众筹核数报告，指众筹取得约360万元，当中法律开支达数百多万元，余款全在律师楼户口。

