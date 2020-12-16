明晟将推出保留被剔除中企的新版指数

MSCI明晟周二表示，将把10家中资公司的股票从旗下部分指数中剔除，此前美国发布了限制购买这些公司股票的行政令。不过MSCI明晟称，该公司将推出几个保留这些中资公司股票的新版本指数。

MSCI明晟在一份新闻稿中表示，将被剔除的中资公司包括中国交建、海康威视和中国中车。

据路透社报道，此前其他一些大型指数提供商也将一些中资公司剔除，因特朗普政府称这些公司与中国军方有关联。中国对此表示谴责，称这破坏了市场竞争原则。

MSCI明晟称，是根据来自美国和其他地方的100多名市场参与者的反馈而采取行动的。

MSCI明晟表示，即便美国以外实体可能不受特朗普行政令的约束，但许多人担心“自己的金融媒介网络中广泛存在美国实体，诸如商业银行、证券经销商、以及托管人等，将会严重限制他们交易受影响股票的能力。”

MSCI明晟还表示，将从1月5日结束交易后剔除上述股票，但称不会剔除行政令中被点名企业的子公司或关联企业的股票。

MSCI明晟称，未来还可能根据美国官方对控制清单的进一步更新，剔除其他个股。

该公司称，将推出几个包含这些受影响中资企业股票的新版本指数。

“我们可以根据要求提供这些新指数以及目前习惯使用的并列版本指数，”MSCI明晟表示。