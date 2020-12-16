中国央行：互联网平台存款业务属“无照驾驶”

中国央行金融稳定局局长孙天琦指出，第三方互联网金融平台销售银行存款产品的业务，属“无照驾驶”的非法金融活动，应纳入金融监管范围；对此类业务，未来需要明确银行准入资质和标准、研究出台针对高风险银行吸收存款行为的有关法律法规、完善审慎监管指标和有关规则等。

据路透社报道，21财经发布了孙天琦在第四届中国互联网金融论坛上的讲话稿，他指出，互联网平台存款模式的实质是信息展示、存款营销、无牌照提供银行产品和服务，属于非法金融活动，必须从严认定。

他并称，通过互联网平台吸收存款的银行主要为地方中小银行甚至村镇银行，借助互联网平台的流量优势，有银行平台存款规模占其各项存款比重达83%，且其中异地存款占绝大部分。

“这种模式突破了地方法人银行经营的地域限制，部分地方银行通过互联网金融平台得以从全国吸收存款，从负债业务看已成为全国性银行。”孙天琦称，互联网平台存款带来的问题主要包括：通过分段付息等方式变相抬高存款利率，扰乱存款利率市场机制；地方法人银行偏离业务发展定位，利用互联网平台将存款业务拓展至全国，已成为全国性银行；高风险银行通过互联网平台吸收存款，饮鸠止渴，流动性隐患突出。

他称，对从事金融活动的互联网平台，必须持牌经营，不可“无照驾驶”。要设立业务准入门槛，纳入相应金融监管范围。未取得业务经营牌照的平台公司，不应在平台名称中出现“金融”字样，以免误导消费者。

此外，大部分互联网平台将各家银行的存款产品以利率高低进行集中展示，利率高的排名靠前，进而导致流量的差异，加剧了银行间竞价吸收存款的行为。