绿营猛批华航新涂装：有大陆包围台湾想像

华航日前公布777货机的新涂装，新增台湾意象，但却被民进党立委批评，相关改版对国际辨识台湾没有帮助，还有称有大陆包围台湾的想像，并指控华航想尽办法不想放TAIWAN在机身上，质疑华航为何不理会民意的要求。

据联合新闻网报道，华航公布777货机的新外观，除了缩小CHINA AIRLINE字样，并在机身前段漆上大大的货机英文字CARGO，但字母C特别大，并在C中可看到台湾地图的形状。

不过民进党立委王定宇、赵天麟、林楚茵，以及民进党台北市议员阮昭雄、新北市议员何博文、张志豪，及高雄市议员林智鸿今早（16日）举行记者会，呼吁华航应秀出台湾字样。

王定宇表示，华航应在不影响到航线航权的前提下做改版，但一直以来，CHINA AIRLINE的名字容易与中国航空公司混淆，影响国际辨识。

王定宇认为，华航在飞机机身上应该做到两件事，一是足以区别辨识与中国航空公司有所不同；二是足以代表华航是来自台湾的航空公司。他表示，此次华航将台湾地图包在字母C里，对于外国人辨识没有帮助，而且有台湾被大陆包围的意象。

王说，就他了解，华航想尽办法不想用台湾，也不想用CAL的缩写，质疑华航事前没有跟有关当局沟通，批评华航“完全不理会民意的要求”。

赵天麟则表示，他第一次看到换装，从头到尾都看不到台湾，还要读到文字才发现有台湾地图在机身上。他指出，目前华航还没有做出改版定案，呼吁最后的定案应该让台湾精彩的呈现。

林楚茵也表示，此次改版并没有凸显出华航是台湾的航空公司，并指出，过去华航也有几次改变机身的涂装外观，在意象上并非完全做不到，希望华航多一点创意。