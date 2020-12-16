曾接受高档美容奢靡消费 新疆政府原副主席任华被捕

中国最高人民检察院12月16日通报，新疆维吾尔自治区人民政府原党组成员、副主席任华涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对任华作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

中央纪委国家监委11月30日宣布任华被“双开”。经查，她丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚，处心积虑对抗组织审查，大搞迷信活动；

任华也被指违反中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请和购物、高档美容等奢靡消费安排，违规出入私人会所，违规收受礼品、礼金；不按规定报告个人有关事项，违规参加自发成立的校友会；违规放贷并获取大额回报，借用管理和服务对象大额钱款谋利；把公权力当成谋取私利的工具，利用职务上的便利在企业经营、工程承揽以及土地受让等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，任华出生于1964年3月，山东烟台人，1986年从新疆大学中文系毕业后，一直在新疆工作，曾任自治区党委办公厅副主任，乌鲁木齐市委常委、宣传部长，自治区文化厅党组书记、副厅长，自治区党委宣传部副部长等职。

2016年7月至8月，任华曾任中央第四巡视组副组长，参与了对中国人民对外友好协会和中央对外联络部的巡视工作。她随后于2018年1月出任新疆维吾尔自治区政府副主席。2020年6月1日，中央纪委国家监委宣布她接受纪律审查和监察调查。