最新中国城市联系度排名：广佛、深莞、西咸列三甲

百度地图慧眼团队、中国银联大数据产品团队、百度爱企查联合编制《2020年第三季度中国城市活力研究报告》，显示广州-佛山是中国联系最紧密的城市，其次是深圳-东莞、西安-咸阳。

据澎湃新闻报道，《报告》指出，数据是基于对百度地图开放平台海量位置大数据、POI数据、交通出行数据、中国银联大数据产品行业智能决策平台相关数据等挖掘计算所得，

简单来说，就是城市间人口的迁徙数据分析，这个数据是研究“城市联系度”最直观的指标。

很多人可能会问，为什么是这三对城市居前三呢？为什么西安-咸阳的联系度能够超过上海-苏州？

报道认为首要的原因是距离因素，广佛两城的核心区（越秀-禅城）相距不到20公里，完全可以视为同一个城市单元。广佛也是中国第一个通地铁的双子城，广佛地铁的客流量甚至超过广州市内七条线路。

西咸两市的市中心相距仅22公里，紧密度仅次于广佛，超过深莞、沪苏，这也解释了为什么西咸联系度比较高。

联系度仅次于广佛的是深莞，二者核心区（福田-南城）的距离虽然比广佛要远，但深莞都是多中心城市，二者的联系度呈现出网状结构，更加广泛。两个城市实际居住人口相加超过3000万，毫不逊色于广佛，联系度超过西咸、沪苏也不就不奇怪了。

深圳和香港的联系度也非常高，但百度地图没有给出数据。考虑到有疫情因素，深港之间今年的联系度估计受到较大影响。

北京和廊坊的联系也非常紧密，甚至超过深圳-惠州。

值得一说的是，全国联系最紧密的“十大城市对”中，有五个在粤港澳大湾区，依次是广州-佛山、深圳-东莞、深圳-惠州、东莞-广州、深圳-广州。相比而言，长三角目前只有一对城市上榜，京津冀也只有两对城市上榜。

为什么大湾区占据这么多名额？根本原因还是珠三角的城市靠得近。看个数据就明白了，大湾区经济最强的五大城市，广州、深圳、香港、佛山、东莞，这五大城市的面积加起来，刚好相当于北京市或者杭州市的 面积。

所以，在这五个城市之间穿梭，很多时候是感觉不到“跨城”的。

有意思的是，北京—保定、西安—渭南的联系度也排进了前十。