广告被疑诱导网贷 京东金融致歉

京东金融一则视频广告引发诸多争议，公司紧急道歉，将视频下架，并处罚负责团队。

综合澎湃新闻、界面新闻等报道，引发争议的广告视频中，一名身穿迷彩服的男子因为母亲恶心想吐，向空乘紧急求助，希望能开窗户或者换座位。

空姐回答：“请问您需要升舱吗？升舱费用是1290元（人民币，约262新元，下同）。”男子接着打开微信零钱，显示只有53.12元，很为难地说不用了。

这时，后排一个西装革履的男子接话说：“升，升舱的钱我来出。”然后拿过男子的手机，一顿操作在京东金条的备用金上借了15万，并豪气地说：“急用钱的时候随用随取，别被没有礼貌的人笑话了！”

男子提出怕网贷不安全，西装男子表示，京东金融是“大品牌”，“新用户30天内免息，万元日息最低1.9元，还没有一瓶水贵。”短视频广告的结尾，还细致地附上了借款的实际操作流程。

针对该广告，有不少网民认为，这则广告背后的价值观扭曲，鼓励网贷借款等方式，并不应被提倡。

并有网民对其中的“万元日息最低1.9元，还没有一瓶水贵。”产生质疑，指实际上借贷的年利率高达6.9%，却被分解成每天一瓶水的价格。

面对网民批评及质疑，京东金融15日发布致歉信称，近日，多条涉及我公司产品的短视频由于存在严重的价值观问题，受到了广大网友的批评，我们对此将承担全部责任，并在此向大家致以诚挚的歉意。

京东金融表示，已第一时间将该视频下线，经过内部的严格调查，该短视频传播系因团队管理不善、审查不严，导致违规上线。将认真吸取教训，深刻反思整改，积极承担社会责任。已对相关责任人及其管理者处以开除、降级和扣除绩效的处罚。

据《北京日报》报道，京东金融引发争议的广告，不止前述这一则。

此前，有一则广告内容是，外卖小哥在路边搭救董事长，董事长为报答小哥问了他的信用分，而后抢过他的手机帮他开通了京东金条。

多位网民在社交平台评论表示，这类土味视频均投放在深入下沉市场的短视频平台，为了筛选不明事理不顾后果的用户，并没有明确告知借钱后的利息，明显具有诱导成分。