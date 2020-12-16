国台办回应《国家统一法》：采必要措施推进和平统一

中国大陆国务院台湾事务办公室在本周一（14日）国家宪法日当天发布了一张“国家宪法日，一起来看看宪法关于国家统一的规定”的宣传海报。有记者在今天的国台办记者会上询问，在当前两岸关系形势下，发布这方面的宣传内容是否意味着大陆可能推出《国家统一法》？国台办没有正面表明态度，只是强调会采必要措施推进和平统一。

据海外网报道，国台办发言人朱凤莲回应称，相信大家都注意到，在宪法宣传周，大家有学习到很多宪法的内容和知识。她说，宪法是国家的根本大法，具有最高的法律地位、法律权威和法律效力。宪法关于国家统一的规定是明确的，“我们坚决贯彻执行。我们将采取各种必要措施，坚定推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，坚决地粉碎任何‘台独’分裂图谋，捍卫国家主权和领土完整。”

也有媒体在记者会上问，近日在《环球时报》的年会上多名与会专家认为，当前两岸和平统一的可能性在下降。大陆应采取以武促统、以武促和的方式，也就是通过对台施加武统压力来争取实现和平统一，请问如何评论？

朱凤莲指出，长期以来，我们为解决台湾问题，促进祖国的和平统一，进行着不懈的努力。和平统一、“一国两制”是实现国家统一的最佳方式，它最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。这个方针充分地照顾到了台湾的现实情况，充分地尊重了两岸的客观差异，也充分地维护台湾同胞的利益福祉。坚持和平统一，展现的是民族大义，饱含着我们珍视和平价值、珍惜同胞福祉，对民族负责、对后代负责的深厚感情。我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力，来争取两岸和平统一的前景。但凡有一丝和平解决的可能，我们都将付出百倍的努力。

朱凤莲强调，同时，“台独”分裂势力及其行径公然挑战中华民族的根本利益，严重地损害了两岸同胞的切身利益，严重危害台海和平稳定。我们绝不为任何形式的“台独”分裂活动留下空间，始终坚持做好应对外部势力干涉和“台独”分裂活动的充分准备，目的是从根本上维护祖国和平统一的前景，推进祖国和平统一的进程。如果“台独”分裂势力一意孤行甚至铤而走险，我们将采取一切必要措施，坚决地粉碎“台独”分裂图谋，坚决地捍卫国家主权和领土完整。