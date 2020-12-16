中国出口激增 集装箱供不应求

中国最新的出口集装箱运输指数创下历史新高，反映出集装箱供应短缺，这主要归功于中国出口的快速增长。

据新浪财经报道，追踪截至上周五（11日）的中国集装箱港口全球12条航线的现货和合约货运价，中国集装箱货运指数（CCFI）的平均水平为1,411.98，相比前一周上涨了6.7％，上海航运交易所说过。

自今年5月下旬以来，CCFI上涨了近70％，大约与中国主要港口的集装箱吞吐量有所回落的同期。

天津港一家集装箱公司技术部副经理李晓辉说，集装箱从未像现在这样抢手。

受冠病疫情影响，今年年初该港口的集装箱吞吐量下降，2月份创下不足100万个20英尺当量单位（TEU）的低位。

这个位于中国北方的大型航运枢纽，今年5月份集装箱吞吐量首次增长，达到165万标准箱。数据显示，前11个月，其集装箱吞吐量同比增长6.1％，达到1710万标准箱。

根据中国港口协会的数据，11月初，包括上海和宁波在内的八个主要航运中心的集装箱吞吐量同比增长了13.1％。具体来说，外贸集装箱吞吐量比去年同期增长了11.5％。

结果，容器制造商一直每周七天，每天24小时工作以满足需求。

分析师说，港口日益繁忙和集装箱供应短缺向人们发出了积极信号，表明外贸正在逐步升温。

“中国大部分出口产品都是通过集装箱海运的。运价指数的上升趋势与出口的增长相符。”招商证券股份有限公司首席固定收益分析师尹瑞哲说。

在全球经济复苏的带头作用下，按美元计算，中国11月出口同比增长21.1％，是自2018年2月以来最快的增长。

由于一系列旨在恢复生产的刺激措施，中国是第一批从疫情中反弹的制造业大国之一。中国首席经济学家论坛理事会理事李其林说，结果，中国公司已经收到了许多国际订单，否则它们可能会进入新兴市场。

业内人士指出，今年外贸集装箱业务起起伏伏，并警告港口集装箱业务面临不确定性。

广州港股份有限公司总经理邓国胜说，严格的COVID-19检查措施将延长船舶在港口停留的时间，并影响装船效率。

邓说，随着中国控制这一流行病，并且在全球流行病减缓之后，出口需求将继续上升，为外贸集装箱业务创造新的增长点。

但是，邓说，班轮公司的运输能力还没有完全恢复，在大流行中，外国港口的装卸能力有所下降，影响了空集装箱的返回速度，并导致供应短缺和运费波动。