中国更新市场准入负面清单 删除券商高管任职资格核准等

为进一步放宽市场准入限制，中国国家发展改革委、商务部日前印发2020年版市场准入负面清单，共列入事项123项，相比2019年版清单减少了八项；删除“进出口商品检验鉴定业务的检验许可”、“资产评估机构从事证券服务业务资格审批”、“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等14条管理措施。

发改委官网周三（16日）刊登《市场准入负面清单（2020年版）》表示，清单包含禁止和许可两类事项，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。另外，根据行政审批制度改革要求，缩减20条措施管理范围，规范七条备案类措施表述，将五条管理措施转为暂列，修改完善72条措施表述。

据路透社报道，新版清单还放开“森林资源资产评估项目核准”“矿业权评估机构资质认定”“碳排放权交易核查机构资格认定”等三条措施。

“负面清单修订并不是只减不增，而是有增有减。”发改委新闻发言人孟玮称，坚持严格合法依规增减，及时依法纳入金融控股公司、地方资产管理公司等准入管理措施，以保障清单的严谨性、规范性。

她并称，清单审慎增列少数事项措施，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》，将金融控股公司设立相关管理措施增列入清单。

此外，新版清单新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”，补列个别符合清单定位且合法有效的措施。

新版清单强调，对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。

市场准入负面清单为每年动态修订的工作机制，孟玮介绍，经过三轮修订，2020年版清单与2018年版清单相比，事项数量由151项缩减至123项，缩减比例达到18%，与2016年试行的《市场准入负面清单草案（试点版）》328个事项相比，缩减比例高达62%。