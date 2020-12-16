华为鸿蒙手机最快明年上半年发布

华为鸿蒙OS今天（16日）正式发布面向手机开发者的Beta版本，这意味着鸿蒙系统在华为手机上商用的时间表进一步拉近。

据第一财经报道，此前，华为消费者业务CEO余承东曾表示，虽然鸿蒙系统已经准备好应用于智能手机之上，但仍要考虑到相关决定（是否会影响到与谷歌之间合作），但在当下这个关口，华为不得已做出了选择。

在16日的开发者日上，华为首次对外表示，将向手机开发者开放完整的HarmonyOS 2.0系统能力，包括的API（应用开发接口）、开发工具DevEco Studio等技术装备等。开发者可访问华为开发者联盟官网，申请获取HarmonyOS 2.0手机开发者Beta版升级。

根据华为旗舰机型往年发布的时间来看，搭载鸿蒙系统的第一款华为手机最快将是明年三月发布的P系列产品。

余承东此前表示，鸿蒙系统已经准备好应用于智能手机之上，但仍需要考虑相关（厂商的）的合作。“如果最后我们无法使用谷歌服务，我们将使用自己的鸿蒙系统。”余承东表示，从安卓生态迁移到鸿蒙生态，开发工作非常小，一天两天能搞完，因为鸿蒙能实现兼容。

华为消费者业务软件部总裁王成录在演讲中提到，HarmonyOS可通过分布式技术，将多个物理上相互分离的设备融合成一个“超级终端”。按需调用、组合不同设备的软硬件能力，为用户带来最适合其所在场景的智慧体验，即使用户切换场景，智慧体验也能跨终端迁移，无缝流转。

“目前物联网设备的体验不够好，其原因是上层系统高度碎片化，开发者要为不同设备重复开发，缺少高效的开发工具，华为将向所有厂家提供分布式框架，在上层使用同一种语言编程，帮助开发者自动将应用适配到不同设备上，包括屏幕和交互的适配工作等等。”王成录说。

他表示，今年已有美的、九阳、老板电器、海雀科技搭载鸿蒙OS，在2021年，鸿蒙系统将覆盖40余个主流品牌的上亿台设备。

和安卓生态不同的是，华为希望鸿蒙简可以跑在手机、电视、手表、汽车、智能家居、灯具等各种终端上。

华为消费者BG软件开发副总裁杨海松曾对记者表示，华为希望一年搭载鸿蒙系统的自有设备装机量超过1亿台，而搭载鸿蒙的第三方设备装机量也超过1亿台。换言之，即在2021年前将鸿蒙OS设备的数量做到2亿。

但挑战也显而易见。比如如何在短时间内让消费者接受使用华为的平台和应用？如何让头部应用和华为合作？如何让细分领域中的低频、刚需产品适配华为鸿蒙生态？这都是目前鸿蒙需要去啃的硬骨头。另外，还一个最为关键的问题是，留给鸿蒙手机的时间还有多久？

“在不能搭载GMS的背景下，华为虽然依旧推出了非常多的新机，但是也面临着被小米超越的风险。小米在第二季度有史以来第一次在欧洲超过了华为。”Canalys分析师贾沫说。

目前，包括三星、苹果以及OPPO在内的多家手机厂商正在调整供应链的订单。以OPPO为例，已确认向供应链加单至 1.1 亿部，相对于上半年的5000余万部销量，OPPO预计今年下半年的环比将增加近一倍。

从长期看来，无论是芯片的补缺还是操作系统以及移动应用软件的加速迭代，对于华为来说面临的仍是一场场艰难的战役。