BioNTech承诺向中国供应不少于1亿剂疫苗

复星医药周三称，与德国BioNTech订立供货协议，在新冠疫苗产品获得中国大陆上市批准且复星达相应订单的情况下，BioNTech承诺于2021年向中国大陆供应不少于1亿剂新冠疫苗产品。

综合路透社、彭博社报道，今年3月，BioNTech授权复星医药在区域内独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的新冠疫苗产品。复星医药将为首批5000万剂新冠疫苗产品预付2.5亿欧元（4.05亿新元）。

为保障中国市场新冠疫苗产品的供应，双方昨天签订修订协议，同意在经相关监管机构批准的前提下，根据市场需求情况，分阶段推进中国销售供货新冠疫苗产品，包括进口新冠疫苗产品（装灌小瓶、进口产品）的成品进口新冠疫苗产品的大包装制剂在中国大陆分装以及在中国大陆生产新冠疫苗产品。

就由BioNTech(及/或其联属公司)供应的成品，复星医药与BioNTech分别按年度销售毛利的65%及35%的比率享有销售提成；而大包装制剂的销售提成比率为60%及40%。

中国在自主研发疫苗的同时也在寻求海外疫苗，以为这个全球人口最多的国家确保疫苗供应。

中国生物技术和北京科兴生物等中国公司研发的试验性疫苗已接近获得中国药品监管机构批准，预计2021年将会有16亿剂疫苗供应。

不过，疫苗需要每人注射两次。此外，中国领导人此前承诺中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，向发展中国家提供。鉴于中国有14亿人口，这可能会造成疫苗供应缺口，因此有必要保障额外的供应。

阿斯利康此前也与一家中国合作伙伴签订协议，在中国供应其疫苗。与此同时，康希诺和智飞生物等一些中国公司研发的疫苗也处于较早期阶段，一旦监管障碍清除，这些疫苗将提高中国国内供应。