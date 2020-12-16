陈小江接任民委书记 料成66年来首名汉族主任

中国官方14日公布，中共中纪委副书记、国家监委副主任陈小江接替蒙古族的巴特尔，出任国家民族事务委员会党组书记。陈小江预料稍后将兼任民委主任，成为66年来首名汉族首长。

公开资料显示，自首任民委主任李维汉后，1954年以后的主任乌兰夫、杨静仁、司马义·艾买提、李德洙、杨晶、王正伟、巴特尔都是少数民族人士，包括蒙古族、回族、维吾尔族以及朝鲜族。

外界预料陈小江也将接替巴特尔，在本月底的全国人大常委会会议出任民委主任，成为66年来首名汉人民委主任。

58岁的陈小江是浙江人，长期在水利系统工作，2015年官场轨迹出现转折，调任中共中纪委宣传部部长，晋升副部级官员，翌年空降辽宁任省纪委书记，处理轰动一时的“辽宁贿选案”；2017年出任中央纪委副书记、监察部副部长。

据《星岛日报》报道，北京时事评论员马浩亮分析，称这次人事调动并不寻常。因为巴特尔虽已届65岁，但因身兼全国政协副主席，位列副国级领导官员，不受正部级65岁退休限制，因此是“中途换将”，属于非常规之举。

马浩亮说，今年民族工作领域最大负面事件没有发生在新疆、西藏或宁夏，而是出现在被视作“模范自治区”的内蒙，也就是强推国家统编教材问题而引发强烈反弹。

他认为，作为内蒙自治区政府前主席又是现任国家民委一把手，巴特尔这次卸职，或许带有问责成分。

另有分析认为，由中纪委高官接掌民委，接管及拨乱反正的意味浓厚。针对教改事件，内蒙古当局先前已将自治区教育厅长侯元、区政府秘书长包振玉撤职，不排除还有更高级地方官员被问责。

分析说，由汉人接掌民委，可能预示着民族政策将出现重大调整，包括淡化民族差异、强化国家认同。中共19大提出“中华民族共同体意识”后，一些原有政策出现松动，例如近期安徽、福建等多个省市已逐步废除少数民族“高考加分”等优惠政策。

此外，新疆大学9月由热能专家姚强担任校长，成为该校37年来首名汉族校长，改变了维族掌舵的传统，也可被视为相应的政策松动。