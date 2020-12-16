中央经济工作会议召开在即 至少11位省级党政一把手抵京

一年一度的中央经济工作会议召开在即，近日已有至少11位省级党政一把手抵京。

中央经济工作会议是判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标，自1994年以来，惯例是每年12月召开，为期一般不超过四天。

按惯例，每年的会议，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团党政主要负责人都会参会。

《北京青年报》微信公众号“政知见”注意到，12月14日至15日，吉林省委书记景俊海、代省长韩俊，青海省长信长星，湖南省委书记许达哲、代省长毛伟明，云南省委书记阮成发、代省长王予波，山西省委书记楼阳生、省长林武，重庆市长唐良智，内蒙古自治区主席布小林在京出席相关活动。

这意味着今年的中央经济工作会议或即将召开。

12月14日至15日，吉林省委书记景俊海、代省长韩俊，青海省长信长星都在京拜会了多个部委。

这两天，景俊海、韩俊分别与水利部部长鄂竟平，中宣部副部长、文旅部部长胡和平，国务院国资委主任郝鹏，中宣部副部长、国务院新闻办主任徐麟，人民日报社社长、总编辑庹震，财政部部长刘昆，农业农村部党组书记唐仁健，科技部部长王志刚等举行了会谈。

媒体报道称，在会谈时，景俊海、韩俊“感谢大家对吉林的关心和支持，就重点工作推进、重要领域改革、重大项目建设等深入对接，积极争取有力支持。”

一同参加活动的还有吉林省委常委、常务副省长吴靖平，吉林省委常委、省委秘书长胡家福，吉林省委常委、宣传部部长石玉钢，吉林省副省长李悦、安立佳、阿东、李伟，省政府秘书长王志厚等。

另据《青海日报》报道，也是在14日至15日，青海省长信长星在京拜会了交通运输部、国家粮食和物资储备局，分别与交通运输部部长李小鹏、国家粮食和物资储备局局长张务锋座谈。

相关部委一把手也给予了积极回应。

比如，文旅部部长胡和平表示，一定关注支持吉林文化旅游深度融合，培育高质量发展新动能；国务院国资委主任郝鹏称，一定与吉林携手做好地企合作、国企改革等工作，不断提升吉林国有经济发展水平；人民日报社社长、总编辑庹震表示，一定推出一批有分量的专题报道，为新时代吉林振兴发展加油鼓劲等。

交通运输部部长李小鹏、国家粮食和物资储备局局长张务锋也表示，将在编制“十四五”规划纲要时充分考虑青海需求，大力支持交通强国建设试点、粮食和物资储备等工作。

也有的省级党政一把手去了国务院扶贫办。

湖南省与国务院扶贫办12月15日在北京举行工作座谈会。参加这场座谈会的有湖南省委书记许达哲、代省长毛伟明，以及国务院扶贫办主任刘永富。

同日，云南省委、省政府与国务院扶贫办也在北京举行了工作会谈，出席会议的除了刘永富，还有云南省委书记阮成发、代省长王予波。

山西省12月15日与北京大学在北京进行了工作会谈，山西省委书记楼阳生、省长林武出席。

据山西当地媒体披露，当天，山西省与北京大学共商省校合作、科技创新，举行共建科技创新基地合作协议签约和揭牌活动。出席活动的还有山西省委常委、秘书长李凤岐，副省长王一新。

这并非山西方面首次跟北大对接。

就在两个月前（10月19日），楼阳生曾率山西省党政代表团在北京大学学习考察，共商深化省校合作大计。

同样是12月15日，重庆市政府与中国科学院签署战略合作协议。重庆市长唐良智与中国科学院党组书记、院长侯建国座谈并见证签约。

唐良智称，希望中国科学院加强在重庆的战略布局，与重庆共同建好中国科学院重庆科学中心，进一步深化关键核心技术研发、科教融合、成果转化、人才交流等方面合作。

此外，内蒙古自治区党委副书记、自治区主席布小林12月15日也在北京出席了“内蒙古自治区奶业振兴新闻发布会”。