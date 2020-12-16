美批准向台出口潜艇关键系统

台湾海军欲通过自造潜艇强化新一代水下战力，2025年之前预计获得一艘原型舰，不过，由于少数主装备输出许可尚未正式获得，引发外界高度关注。台湾国防部副部长张哲平、海军参谋长敖以智16日在立法院表示，潜艇上的关键系统之一，数字声纳系统已获美国的输出许可，昨天获得美方通知，相关程序已完备。

综合台湾中广新闻以及《自由时报》报道，台湾立法院外交及国防委员会16日审查国防部基金，邀请张哲平与国军高阶官员列席备询。民进党立委赵天麟质询时问，外传近期包括声纳等输出许可案，可能送美国国会进行“知会国会”，并询问军方对于相关的关键设备进展。

张哲平表示，此消息有些地方有误，因为相关设备采取商购，因此不会经过美国“知会国会”程序，不过，数字声纳系统已经获得输出许可。

赵天麟追问，数字声纳系统在何时获得输出许可？敖以智表示，昨天获得美方通知，程序已完备。张哲平则称赞这是重大突破。

不过蓝营立委陈以信则不满驻美代表萧美琴受访时主动释放消息，指台湾要向美国采购智慧型水雷的意愿，忧心这项军购案会“见光死”。

敖以智透露截到目前为止从军方管道接获的讯息，美方都并未准备提供这项可以执行空中布雷任务的先进武器给台湾。相关说法让陈以信不满，要求军方必须通过外交部向驻美代表处反映作法不当。